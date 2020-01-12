رياضة | أول ضحايا الأهلي بعد التعثر ضد بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ضحايا الأهلي بعد التعثر ضد بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي الأهلي لضم مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل عدم رضا رينيه فايلر المدير الفني للفريق عن أداء الثلاثي مروان وصلاح محسن ووليد وأزارو ورغبته في الإطاحة بجيرالدو في شهر يناير الجاري.

ويعد بليسينج إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري أول المرشحين على قائمة فايلر لكن ناديه يطلب 4 ملايين دولار في الصفقة.

Advertisements

ويأتي بعد إيليكي المهاجم فراس شواط لاعب الصفاقسي التونسي الذي يطلب استعارة جيرالدو مقابل الاستغناء عن مهاجمه وهو ما يسهل المهمة.

كما دخل الجامبي علي سوي مهاجم سيسكا البلغاري دائرة المرشحين لكنه يفوق ما حددته إدارة الأهلي لضم مهاجم جديد وهو مليونا دولار فقط.

ويعد الأنجولي جيرالدو هو المرشح الأول للرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الشتوى في ظل المستوى غير المميز الذي ظهر به أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.