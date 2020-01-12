رياضة | تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي في زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي في زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانا خفيفا صباح اليوم في الجيم؛ من أجل الاستشفاء عقب مباراة الأمس وذلك قبل رحلة العودة إلى القاهرة.

وتغادر بعثة الأهلي هراري عاصمة زيمبابوي ظهر اليوم، متوجهة إلى العاصمة الزامبية لوساكا في رحلة تستمر لمدة ساعة، يعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع الساعة، على أن تتحرك البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في رحلة طيران تمتد ٤ ساعات و٤٠ دقيقة، يعقبها ترانزيت لمدة ساعتين، ثم تغادر البعثة أديس أبابا في طريقها إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها ٤ ساعات ونصف الساعة لتصل مطار القاهرة الواحدة صباح غد الاثنين.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر أمس السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليرفع الأهلي رصيده للنقطة السابعة.