رياضة | تشكيل أتلتيكو مدريد المنتظر ضد الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل أتلتيكو مدريد المنتظر ضد الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب "الجوهرة المشعة" في المباراة النهائية للسوبر الإسباني.

وصعد ريال مدريد إلى النهائي على حساب فالنسيا، بينما تفوق أتلتيكو في نصف النهائي على برشلونة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: مارسيلو – راموس – فاران – كارفاخال.

الوسط: كاسيميرو – كروس – فالفيردي – مودريتش.

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الهجوم: يوفيتش – رودريجو.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: تريبير – خيمينيز – فيليبي – لودي.

الوسط: كوريا – هيريرا – بارتي – ساؤول.

الهجوم: فيليكس – موراتا.