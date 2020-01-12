الامارات | درّاج برتغالي يلقى حتفه في رالي داكار

شكرا لقرائتكم خبر عن درّاج برتغالي يلقى حتفه في رالي داكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل رالي داكار في نسخته الحالية، وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفيس (40 عاماً) على أثر سقوطه عن دراجته، خلال مشاركته اليوم، في المرحلة السابعة من الرالي الذي يقام للمرة الأولى بضيافة القارة الآسيوية والسعودية.

وسجل غونسالفيس مشاركته الثالثة عشرة في الرالي الشهير الذي يعد الأصعب والأكثر صلابة في الأجندة السنوية، وذلك بعد أن تعرض للسقوط عن دراجته اليوم عند الكيلومتر 276 من المرحلة السابعة فاقداً على أثرها الوعي، قبل وصول الأجهزة الطبية إليه ونقله على متن طائرة مروحية إلى المستشفى، حيث أُعلنت وفاته.