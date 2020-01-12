شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لتطبيقه بالدور الثاني.. اتحاد الكرة يبدأ التجارب الفنية على الـ«VAR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، أولى مراحل التدريب على تطبيق تقنية حكم الفيديو الـ«VAR» في الملاعب المصرية، حيث تقام التجارب الفنية لمدة يومين على الملعب الفرعي لستاد القاهرة.

وبعد الانتهاء من مرحلة التجارب الفنية، يبدأ بعدها الحكام في الخضوع لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية، ومن المقرر أن تستغرق هذه المرحلة أسبوعا يتم بعدها تقسيم الحكام إلى 18 مجموعة تضم كل منها 3 حكام لبدء التدريب العملي الذي يمتد إلى 28 يوما.

وصرح محمد فضل، عضو لجنة إدارة الاتحاد المكلف بالمشروع، أن البرنامج الزمني الموضوع يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، فيما ينتظر الاتحاد وصول الموافقة رسميا من وزارة الشباب والرياضة خلال أيام قليلة، وأضاف أن الاتحاد سيرسل إلى الأندية خطابات بذلك للاستماع إلى أي اقتراحات لها في هذا الشأن وتنفيذ ما يساهم في نجاح المشروع لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.