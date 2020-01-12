شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة للاطمئنان على ركبة «قفشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على ركبته، الإثنين، للاطمئنان عليها، بعد تعرضه لكدمة خلال لقاء بلاتينيوم الذي أقيم أمس السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن تحسم الأشعة موقف اللاعب من مباراة طنطا المقبلة، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل ببطولة الدوري.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو ليرفع الأهلي رصيده للنقطة السابعة.