شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد «اليد»: المنتخب الوطني جاهز لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن رجال المنتخب الوطني استعدوا جيدًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق الأربعاء المقبل بتونس، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وأشار «نصر» إلى أن مجلس إدارة الاتحاد اختار المدرب الإسباني باروندو، الذي حصل على جائزة أفضل مدرب في العالم من الاتحاد الدولي العام الماضي، لقيادة منتخب مصر في البطولة الأفريقية عن قناعة تامة، نظرًا لخبراته في مجال التدريب.

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وأوضح رئيس الاتحاد أنه تحدث مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، منصور أريمو، بشأن إقامة منتخب مصر في تونس بمدينة الحمامات التي تبتعد ٧٥ كيلو ذهاباً ومثلها إياباً عن ملعب المباريات في رادس، وأن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مقارنة بإقامة بعض المنتخبات الأخرى تبتعد دقائق معدودة عن استاد رادس، وأن مكالمته أتت بثمارها بعد قرار الاتحاد الأفريقي إقامة جميع المنتخبات الـ١٧ المشاركة في البطولة في مدينة الحمامات دون استثناء.

وقال «نصر» إن النسخة المقبلة من أمم أفريقيا هي الأصعب عن مثيلاتها السابقة، ليس فقط بسبب أن منتخب تونس حامل لقب البطولة الماضية يلعب وسط أرضه وملعبه المفضل باستاد رادس وأمام جماهيره، ولكن أيضًا لصعود منتخبات قوية في البطولة أظهرت قوتها في الفترة الأخيرة، مثل منتخب أنجولا والجزائر والمغرب، والمفاجآت قد تكون حاضرة في ظل صعوبة المواجهات المقبلة.

وأضاف «نصر» أن منتخب مصر استعد جيدًا للبطولة بـ10 مباريات دولية، منها ٦ مباريات مع البرتغال والسويد وصربيا، و٤ مباريات مع منتخبى السعودية والعراق، إلى جانب معسكرين خارجيين بالسويد وصربيا، موضحًا أن خطة الاتحاد لمونديال ٢٠٢١ الذي تستضيفه مصر، أن يخوض كل لاعب في المنتخب ٣٠ مباراة دولية حتى تاريخ بدء البطولة، لاكتساب الخبرة الدولية في مواجهة المنتخبات الكبيرة في عالم اللعبة.