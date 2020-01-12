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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرسنال يسعى لتدعيم صفوفه عبر نجم الميلان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
يعمل فريق أرسنال الإنجليزي على إعادة ترتيب أوراق البيت اللندني، في ظل تواجد إدارة فنية جديدة بقيادة نجمه السابق "ميكيل أرتيتا"، حيث البحث عن صفقات مميزة من أجل تقوية خطوط الفريق للقدرة على مواجهة بقوة كبيرة.
وحسب صحيفة صن الإنجليزي، يسعى أرسنال للتعاقد مع لاعب وسط ميلان الإيطالي تشالهان أوجلو ، حتى يكون خط وسط ميدان الفريق أكثر متانة وقوة.
وأشارت الصحيفة أن أرتيتا يرى في تشالهان الورقة، التي سوف تزيد من عمق الفريق وتجعله متميزا.
وأوضحت صن: أن أوجلو حاول كثيرا خلال الفترة الماضية للعودة، إلى مستواه المعهود ولكنه وجد الطريق مفتوحا للرحيل نظرا للديون المتراكمة على الفريق المقدرة بنحو ١٤٦ مليون يورو.
الجدير بالذكر أن أرسنال يقبع بالمرتبة العاشرة برصيد ٢٨ نقطة، حتى يكون بعيدا تماما عن المربع الذهبي.
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