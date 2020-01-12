شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

تقام اليوم الأحد 12-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.



حيث يلتقي ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويستضيف روما نظيره يوفنتوس، في الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تقام مباراة حرس الحدود أمام سموحة في الثانية والنصف عصر اليوم، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورتس.

وينطلق لقاء مصر المقاصة وإنبي في الخامسة مساء، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورتس.

لقاء الإسماعيلي وطلائع الجيش في السابعة مساء، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورتس.

مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية

يلتقي موتيما بيمبي الكونغولي أمام نظيره نهضة بركان المغربي في الساعة الثالثة عصراً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

ويلتقي زاناكو الزامبي ضد منافسه ادجوبي بطل بنين في الساعة الثالثة عصراً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD7 .

ويلتقي أينيمبا النيجيري ضد منافسه بارادو الجزائري في الساعة الثالثة عصراً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD1 .

ويلتقي بيراميدز ضد منافسه المصري في الساعة السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD1 .

ويواجه إينوجو رينجرز النيجيري منافسه إف سي نواذيبو الموريتياني في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.

ويواجه النصر الليبي منافسه بيدفيست الجنوب إفريقي في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

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ويخوض فريق دجوليبا المالي أمام حوريا الغيني في التاسعة مساءاً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويخوض فريق حسنية أغادير المغربي أمام سان بيدرو الإيفواري في التاسعة مساءاً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة بورنموث أمام واتفورد في تمام الساعة الرابعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يواجه أودينيزي نظيره ساسولو في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

يلتقي فيورنتينا منافسه سبال في الساعة الرابعة عصراً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

تنطلق مباراة تورينو أمام بولونيا في الساعة الرابعة عصراً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 9.

تقام مباراة سامبدوريا أمام بريشيا في الساعة الرابعة عصراً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 12.

تنطلق مباراة هيلاس فيرونا أمام جنوى في الساعة السابعة مساءاً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

ويلتقي فريق روما أمام نظيره يوفنتوس في الساعة العاشرة إلا ربع، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

يلتقي سانت إيتيان مع منافسه نانت في الساعة الرابعة عصراً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6.

تقام مباراة ديجون أمام ليل في الساعة السادسة مساءاً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.

ويواجه باريس سان جيرمان منافسه موناكو في الساعة العاشرة مساء اليوم، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.