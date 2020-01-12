شكرا لقرائتكم فايلر يطالب لاعبى الأهلى بإغلاق الملف الأفريقي استعدادا لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويواجه فريق الكرة بالأهلى للقاء طنطا فى الجولة الثالثة عشر من الدورى الممتاز والمقرر لها الاربعاء المقبل حيث يتصدر الفريق الدورى برصيد 30 نقطة من عشر مباريات خاضها الفريق فى فعاليات البطولة

وطلب فايلر في حديث مع اللاعبين ضرورة السير بنفس الخطوات السابقة في بطولة الدوري وغلق الملف الإفريقي.

وأشار المدرب السويسري إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلي التونسى في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا سيكون في الوقت المناسب.

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وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر أمس السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليرفع الأهلي رصيده للنقطة السابعة.

وفى ذات السياق أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانا خفيفا صباح اليوم في الجيم؛ من أجل الاستشفاء عقب مباراة بلاتينيوم وذلك قبل رحلة العودة إلى القاهرة حيث تغادر بعثة الأهلي هراري عاصمة زيمبابوي ظهر اليوم، متوجهة إلى العاصمة الزامبية لوساكا في رحلة تستمر لمدة ساعة، يعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع الساعة، على أن تتحرك البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في رحلة طيران تمتد ٤ ساعات و٤٠ دقيقة، يعقبها ترانزيت لمدة ساعتين، ثم تغادر البعثة أديس أبابا في طريقها إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها ٤ ساعات ونصف الساعة لتصل مطار القاهرة الواحدة صباح غد الاثنين.