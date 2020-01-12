قفشة يخضع للأشعة على الركبة بعد عودة الأهلي من زيمبابوى

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وستغادر بعثة الأهلي هراري عاصمة زيمبابوي ظهر اليوم متوجهة إلى العاصمة الزامبية لوساكا في رحلة تستمر لمدة ساعة يعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع الساعة، على أن تتحرك البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في رحلة طيران تمتد ٤ ساعات و٤٠ دقيقة يعقبها ترانزيت لمدة ساعتين، ثم تغادر البعثة أديس أبابا في طريقها إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها ٤ ساعات ونصف لتصل مطار القاهرة الواحدة من صباح غد الاثنين.
وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو ليرفع الأهلي رصيده للنقطة السابعة.
وفى سياق مختلف قال خالد محمود طبيب الأهلي، إن أليو ديانج لاعب الفريق اشتكى من آلام السمانة خلال مباراة فريقه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وهو السبب الأساسي وراء تغييره في المباراة، مضيفاً أن هناك شكوى من بعض اللاعبين بالشعور بحالة إجهاد، نظرًا إلى ارتفاع درجة الرطوبة والارتفاع عن سطح البحر.
واستبدل ديانج في الشوط الثاني من المباراة، ولعب بدلًا منه محمود متولي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي للوقوف على حالته ومدى إصابته، وموعد عودته للتدريبات ويتمنى الجهاز الفني أن تكون أصابة ديانج بسيطة حى لا ينضم إلى قائمة اللاعبين المصابين بالفريق والتى تضم لاعبين كثيرين أمثال رمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات .
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