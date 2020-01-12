شكرا لقرائتكم فرج عامر : لا شرط جزائي فى عقد التوأم وسموحة لم يفاوض أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن علاقة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مع مجلس الإدارة والنادي السكندري، مؤكدا أنها علاقة محترمة وممتازة.

وشهدت الأيام الماضية، الحديث عن رحيل حسام حسن، عن تدريب نادي سموحة، ودخول النادي السكندري، فى مفاوضات مع أكثر من مدرب مصري لخلافته.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر : "لا توجد شروط جزائية بيننا وبين الجهاز الفني لكرة القدم في نادي سموحة وعلاقتنا بالعميد والكابتن إبراهيم حسن ممتازة ، وسموحة لم يفاوض أحد".



فرج عامر يتحدث عن جهاز سموحة

تأتى تصريحات رئيس نادي سموحة، رغم الأنباء القوية التى ترددت عن دخول نادي سموحة فى مفاوضات مع أكثر من مدرب للاستقرار على خليفة حسام حسن، الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق السكندري، بعد الخسارة الأخيرة أمام وادي دجلة، ليتردد أن المباراة المقبلة أمام حرس الحدود ستكون الأخيرة لهم في قيادة الفريق.

وأعلن حسام حسن قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها فى الثانية والنصف عصر اليوم الأحد على ملعب الحرس بالمكس، ضمن مباريات الاسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

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في حراسة المرمى: الهانى سليمان وحسين تيمور

خط الدفاع: كريم يحيى ومحمد كوفى وأحمد فتوح ومحمود معاذ وأحمد جمال ومحمد الترهونى وخالد محمد.

خط الوسط: فوزى الحناوى ومحمد نادى وأحمد سلامه وأحمد حمص ويوسف ديوب ومحمود حليمو واسلام جمال وناصر ماهر

خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانجا وأحمد حسن مكى.