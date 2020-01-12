شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يبدأ التجارب الفنية على تطبيق VAR بالملاعب المصرية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويبدأ بعدها الحكام في الخضوع لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية ، ومن المقرر أن تستغرق هذه المرحلة أسبوعا يتم بعدها تقسيم الحكام إلى 18 مجموعة تضم كل منها 3 حكام لبدء التدريب العملي الذي يمتد إلى 28 يوما. Advertisements وأكد محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المكلف بالمشروع أن البرنامج الزمني الموضوع يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز ، فيما ينتظر الاتحاد وصول الموافقة رسميا من وزارة الشباب والرياضة خلال أيام قليلة ، وأضاف أن الاتحاد سيرسل إلى الأندية خطابات بذلك للاستماع إلى أي اقتراحات لها في هذا الشأن وتنفيذ ما يساهم في نجاح المشروع لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يبدأ التجارب الفنية على تطبيق VAR بالملاعب المصرية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.