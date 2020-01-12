شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال فرج عامر عن الشرط الجزائى فى عقد التوأم مع سموحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة عن علاقة الجهاز الفنى، بقيادة حسام حسن، مع مجلس الإدارة والنادى السكندرى، مؤكدا أنها علاقة محترمة وممتازة ولكن لا يوجد أى شروط جزائية فى العقد بينهما. وشهدت الأيام الماضية الحديث عن رحيل حسام حسن ودخول النادى السكندرى فى مفاوضات مع أكثر من مدرب مصرى لخلافته.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمى على تويتر، "لا توجد شروط جزائية بيننا وبين الجهاز الفنى لكرة القدم فى نادى سموحة، وعلاقتنا بالعميد والكابتن إبراهيم حسن ممتازة، وسموحة لم يفاوض أحدا".



فرج عامر

تأتى تصريحات رئيس نادي سموحة، رغم الأنباء القوية التى ترددت عن دخول نادى سموحة فى مفاوضات مع أكثر من مدرب للاستقرار على خليفة حسام حسن، الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق السكندري، بعد الخسارة الأخيرة أمام وادي دجلة، ليتردد أن المباراة المقبلة أمام حرس الحدود ستكون الأخيرة لهم في قيادة الفريق.

وأعلن حسام حسن قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها فى الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد على ملعب الحرس بالمكس، ضمن مباريات الاسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: الهانى سليمان وحسين تيمور

خط الدفاع: كريم يحيى ومحمد كوفى وأحمد فتوح ومحمود معاذ وأحمد جمال ومحمد الترهونى وخالد محمد.

خط الوسط: فوزى الحناوى ومحمد نادى وأحمد سلامه وأحمد حمص ويوسف ديوب ومحمود حليمو واسلام جمال وناصر ماهر

خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانجا وأحمد حسن مكى.