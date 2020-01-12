شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطالب لاعبى الأهلى بنسيان نتيجة لقاء بلاتينيوم من أجل طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة مع اللاعبين صباح اليوم طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتاً من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية فى بطولة الدورى، مؤكداً ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلى من مواصلة انتصاراته وتصدر جدول مسابقة الدورى.

ويستعد الأهلى لمواجهة طنطا فى الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل، ويتصدر المارد الأحمر الدورى برصيد 30 نقطة من عشر مباريات خاضها الفريق فى فعاليات البطولة.

وشدد فايلر فى حديثه مع اللاعبين على ضرورة السير بنفس الخطوات السابقة فى بطولة الدورى وغلق الملف الأفريقى، مشيرا إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا سيكون فى الوقت المناسب.

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وتعادل الأهلى مع بلاتينيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت عصر أمس السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ليرفع الأهلى رصيده للنقطة السابعة.

وفى ذات السياق، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى مرانا خفيفا صباح اليوم فى الجيم من أجل الاستشفاء عقب مباراة بلاتينيوم قبل رحلة العودة إلى القاهرة، حيث تغادر بعثة الأهلى هرارى عاصمة زيمبابوى ظهر اليوم، متوجهة إلى العاصمة الزامبية لوساكا فى رحلة تستمر لمدة ساعة، يعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع الساعة، على أن تتحرك البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فى رحلة طيران تمتد 4 ساعات و40 دقيقة، يعقبها ترانزيت لمدة ساعتين، ثم تغادر البعثة أديس أبابا فى طريقها إلى القاهرة فى رحلة طيران مدتها 4 ساعات ونصف الساعة لتصل مطار القاهرة الواحدة صباح غد الاثنين.