شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يتدربون فى "الجيم" قبل بدء رحلة العودة من زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مراناً خفيفاً صباح اليوم فى الجيم، من أجل الاستشفاء عقب مباراة بلاتينيوم قبل رحلة العودة إلى القاهرة، حيث تغادر بعثة الأهلى هرارى عاصمة زيمبابوى ظهر اليوم متوجهة إلى العاصمة الزامبية لوساكا فى رحلة تستمر لمدة ساعة، يعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع، على أن تتحرك البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فى رحلة طيران تمتد 4 ساعات و40 دقيقة، يعقبها ترانزيت لمدة ساعتين، ثم تغادر البعثة أديس أبابا فى طريقها إلى القاهرة فى رحلة طيران مدتها 4 ساعات ونصف الساعة لتصل مطار القاهرة الواحدة صباح غد الاثنين.

وتعادل الأهلى مع بلاتينيوم بطل زيمبابوى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت عصر أمس السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ليرفع الأهلى رصيده للنقطة السابعة.

من ناحية أخرى، قال خالد محمود، طبيب الأهلي، إن أليو ديانج لاعب الفريق اشتكى من آلام السمانة خلال مباراة فريقه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، وهو السبب الأساسى وراء تغييره فى المباراة، مضيفاً أن هناك شكوى من بعض اللاعبين بالشعور بحالة إجهاد، نظرًا إلى ارتفاع درجة الرطوبة والارتفاع عن سطح البحر.

وخرج ديانج فى الشوط الثانى من المباراة، ولعب بدلًا منه محمود متولي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبى للوقوف على حالته ومدى إصابته، وموعد عودته للتدريبات ويتمنى الجهاز الفنى أن تكون أصابة ديانج بسيطة حى لا ينضم إلى قائمة اللاعبين المصابين بالفريق والتى تضم لاعبين كثيرين أمثال رمضان صبحى وحمدى فتحى ومحمد محمود وحسين الشحات .