شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 10 معارك كروية ترصع تاج الأهلى المئوى بدور المجموعات الإفريقى.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكتف النادى الأهلى ببذل كل غال ونفيس من أجل تحقيق الانتصارات لإسعاد جماهيره والحفاظ على عرشه العربى والإفريقى، بل أنه بات يغرد فى سرب خاص به وهو الظفر بأكاليل النجاح حتى فى خسارته أو تعادله بأى مباراة فى أى بطولة، قد يخرج منها خاسرا نتيجتها، ولكنه فى النهاية يحول تلك الخسارة إلى انتصار جديد يضاف إلى دولاب بطولاته المتكدس.

فبعد أن واقعة خسارة المارد الأحمر فى دورى أبطال إفريقيا "البطولة المحببة إليه"، عام 2014، أبى فرسان القلعة الحمراء أن يكون عنوان هذا الخروج، الذى أغضب جماهيره، هو "الخسارة"، وكان هذا الخروج هو بوابة التتويج بلق الكونفدرالية الأول فى تاريخ الأندية المصرية، وهنا أدرك الجميع أن خسارة الأهلى مباراة قد تمنحه إنجازا آخر.

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وما شهدته مواجهة الأهلى أمس أمام بلاتينيوم، "بطل زيمبابوى"، خير شاهد على أن شمس نادى القرن لا تغيب عنها الإنجازات والأرقام القياسية، فرغم التعادل الإيجابى، الذى عقد من موقف صاحب الرقم القياسى بالبطولة القارية، إلا أنه توج المارد الأحمر بتاج الـ"100" مباراة فى دور المجموعات بدورى الأبطال.

وحملت تلك المباراة رقم "100" فى تاريخ الأهلى -الحافل بالإنجازات- بتاريخ مشاركاته فى دور المجموعات لدورى الأبطال منذ تعديل نظام المسابقة عام 1997.

وفى هذا الصدد نستعرض من خلال الفيديو جراف التالى تاريخ مباريات الأهلى "العشرية" فى دور المجموعات، منذ أول مواجهة وحتى وصوله إلى الرقم "100".

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