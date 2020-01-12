تشكيل ناري متوقع لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني

الأحد 12 يناير 2020

يواجه فريق ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.

ويتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويلتقي أتلتيكو مدريد أمام الجار ريال مدريد في المباراة النهائية، حيث تأهل الملكي للنهائي، بعد الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف لهدف، بينما تأهل الروخي بلانكوس بعد الفوز على حساب برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا.

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خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو، يوفيتش.

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: تريبير، سافيتش، فيليبي، لودي.

خط الوسط: كوريا، هيريرا، توماس، ساؤول.

خط الهجوم: موراتا، فيليكس.