موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني

الأحد 12 يناير 2020

يلتقي فريق ريال مدريد أمام نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.



وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.

ويتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويلتقي أتلتيكو مدريد أمام الجار ريال مدريد في المباراة النهائية، حيث تأهل الملكي للنهائي، بعد الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف لهدف، بينما تأهل الروخي بلانكوس بعد الفوز على حساب برشلونة بنتيجة (3-2).

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد

تقام المباراة اليوم الأحد القادم، 12 يناير، على ملعب الجوهرة المشعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS HD 1و KSA SPORTS HD3.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يعلق على المباراة فهد العتيبي عبر قناة KSA SPORTS HD1، وفارس عوض عبر قناة KSA SPORTS HD3.