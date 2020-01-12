شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإسماعيلي: جوميز مدرب طموح ويسعى لتطوير قدرات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال صبري المنياوي، مدير الكرة بالإسماعيلي، إن المدير الفني الفرنسي جوميز، الذي تولى مسؤولية الفريق مؤخرًا، مدرب طموح، ولديه شغف وحب كبير في تطوير قدرات اللاعبين.

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وأضاف «المنياوي»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للدراويش: «الجميع يتسلح بالإصرار والحماس لنيل ثقة جوميز، وهو ما يصب في صالح الفريق».

وفيما يخص مباراة طلائع الجيش المقررة مساء اليوم الأحد، قال «المنياوي» إنها صعبة للغاية، لاسيما بعد تعرض المنافس لهزيمة كبيرة أمام حرس الحدود بالجولة الماضية، مشيرا إلى أن المنافس «عنيد للغاية ويجيد اللعب أمام الكبار».

وتابع: «درسنا المنافس جيدًا للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف لديه، والعمل على استغلالها في حصد نقاط المباراة الـ3».