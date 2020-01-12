شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: قدمنا مسيرة انتصارات استثنائية لكن بانتظارنا مواجهات صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن فريقه استحق الفوز على توتنهام بهدف نظيف، في مباراة «قوية» بالدوري الممتاز في لندن.

وحسم هدف روبيرتو فيرمينو نقاط المباراة أمام توتنهام، وسعت الفارق مع ليستر إلى 16 نقطة.

وأضاف «كلوب»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، «كان علينا أن نلعب ونقاتل من أجل تحقيق ذلك الفوز الصعب حقًا. كان بإمكاننا حسم هذه المباراة مبكرًا، حيث خلقنا الكثير من الفرص التي لم نستغلها بشكل صحيح. ولكن بعد ذلك كانت النتيجة 1-0 وهذا طبيعي».

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وتابع: «ضد فريق مثل توتنهام، لن تحسم الأمور أبدًا، وفي النهاية كنا بحاجة إلى الحظ في بعض المواقف»

وعن الرقم القياسي في النقاط لليفربول بعد 21 مباراة في الدوري، ووصوله للنقطة 61، قال كلوب: «أعرف أنه ليس من السهل تحقيق هذه السلسلة الطويلة من الانتصارات، لا توجد الكثير من الفرق التي تمكنت من فعل ذلك».

وأردف: «من الواضح أنه أمر استثنائي للغاية، لكننا لم نفكر في ذلك لثانية واحدة قبل المباراة، من الواضح أنها مسيرة انتصارات استثنائية، لكن لايزال الموسم طويلًا للغاية، ولدينا العديد من المباريات الصعبة التي سنلعبها.