شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز ضد المصري فى الكونفدرالية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيراميدز ضد المصري



يستضيف فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولي لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بنسختها السابعة عشر، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريقين إلى خطف الفوز من أجل الانفراد بصدارة المجموعة،حيث إنهما الأقرب إلى التأهل للدور التالي.

موعد مباراة بيراميدز ضد المصري



وتقام مباراة بيراميدز ضد المصري البورسعيدي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، في مواجهة مصرية تحمل طابع الصبغة الإفريقية، حيث يرغب كل فريق حسم التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

ويسعى الكرواتي انتي تشاتشيتش المدير الفنى الجديد لبيراميدز إلى مواصلة الانتصارات في البطولة الأفريقية،لذلك كان حريصاً على التحدث مع لاعبيه ومطالبتهم بضرورة حسم التأهل للدور التالى واستمرار قطار الارقام القياسية بالحفاظ على سجلهم خالى من الهزائم فى النسخة الحالية.

تشكيل بيراميدز ضد المصري



واستقر الكرواتي انتي تشاتشيتش على الدفع بالقوة الضاربة أمام المصري، والمتمثلة في عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق وإيريك تراوري وجون أنطوي.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : المهدي سليمان

خط الدفاع : محمد حمدي - عمر جابر- علي جبر - أحمد أيمن منصور

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خط الوسط :إبراهيم حسن- عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا:

خط الهجوم :جون أنطوي

بيراميدز ضد المصري

على الجانب الآخر، استقر الجهاز الفني للمصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال على تثبيت التشكيل الذى خاض به المباريات الأخيرة، حتى لا يفقد الفريق الانسجام الباحث عنه، كما طلب من لاعبيه ضرورة الفوز لاستعادة الانتصارات ومزاحمة بيراميدز على الصدارة.

ترتيب بيراميدز والمصري في الكونفيدرالية

ويتربع بيراميدز على صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط ، فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط ، بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

طاقم تحكيم بيراميدز ضد المصري



ويدير المباراة طاقم تحكيم بوركينابي مكون من : حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما “مساعد حكم أول”، وحبيب عمر سانو “مساعد حكم ثان”، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو ، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائري كريا سمير بمهام مراقب الحكام.