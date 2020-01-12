شكرا لقرائتكم بعثة الأهلي تستعد لمغادرة زيمبابوى ظهر اليوم بعد مواجهة بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتعادل الاهلي مع بلاتينيوم بهدف لمثله أمس خلال المباراة التى جمعتهما عصر أمس ، السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة الاهلي العاصمة الزيمبابوية في الواحدة من ظهر اليوم بتوقيت القاهرة حيث تقضي البعثة عدة ساعات وتصل إلى العاصمة الزامبية لوساكا وتقضي بها ساعتين ترانزيت قبل أن تستقل طائرة أخرى من لوساكا مُتجهة للقاهرة لتصل مصر في الواحدة صباح غداً، وعاد الاهلي إلى زيمبابوي بطائرة بعدما خاض مباراة بلاتينيوم في بولا وايو أمس وقضي ليلة أمس في هراري.

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وفى سياق مختلف ، قال خالد محمود طبيب الأهلي، إن أليو ديانج لاعب الفريق اشتكى من آلام السمانة خلال مباراة فريقه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وهو السبب الأساسي وراء تغييره في المباراة، مضيفاً أن هناك شكوى من بعض اللاعبين بالشعور بحالة إجهاد، نظرًا إلى ارتفاع درجة الرطوبة والارتفاع عن سطح البحر.

واستبدل ديانج في الشوط الثاني من المباراة، ولعب بدلًا منه محمود متولي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي للوقوف على حالته ومدى إصابته، وموعد عودته للتدريبات ويتمنى الجهاز الفني أن تكون أصابة ديانج بسيطة حى لا ينضم إلى قائمة اللاعبين المصابين بالفريق والتى تضم لاعبين كثيرين أمثال رمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات .