شكرا لقرائتكم موعد مباراة بيراميدز والمصرى اليوم لحسم التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد على مباراة بيراميدز والمصري، باستاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات المجموعة الأولى بالجولة الرابعة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة بيراميدز والمصري مواجهة مصرية بصبغة أفريقية يدخلها الفريق السماوى بحثا عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة، فيما يسعى الفريق البورسعيدى لتصحيح الأوضاع بعد الخسارة من بيراميدز فى الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف.

ترتيب مجموعة بيراميدز والمصري بالكونفدرالية



يتصدر بيراميدز المجموعة الاولى بكأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، فيما يحل المصرى البورسعيدى المركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز المصري



يدير مباراة المصرى وبيراميدز طاقم تحكيم بوركينابي مكون من جون واتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو تياما "مساعد أول"، وحبيب عمر سانو "مساعد ثان"، وبوريما سانوجو حكم رابع، فيما يتولي التنزاني، أحمد موجوي، مهام مراقب المباراة والمنسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، والجزائري كريا سمير مراقب الحكام.

Advertisements

نتائج بيراميدز والمصري محليا



يعيش ناديي بيراميدز والمصري فترة صعبة على الصعيد المحلى بعد تراجع النتائج فى الدوري الممتاز بشكل كبير، حيث خاض الفريق البورسعيدي 11 مباراة الموسم الحالي فاز بـ 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر 4 وانتهت آخر مواجهاته بالتعادل مع الإنتاج الحربى بهدل لكل فريق ليحتل المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 15 نقطة، أما بيراميدز خاض 12 مباراة فاز في 5 لقاءات، وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 ليتراجع للمركز الخامس بجدول الدوري برصيد 19 نقطة.

مشوار بيراميدز والمصري بالكونفدرالية



ويمتلك فريقا بيراميدز والمصري مشوار حافل فى الكونفدرالية بالموسم الحالي، حيث تأهل الفريقين لدور المجموعات بعد تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.

التشكيل المتوقع للمصري ضد بيراميدز



من جانبه، طالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات الافريقية بعد الخسارة من بيراميدز فى الجولة الماضية لمصالحة جماهيرهم والاقتراب من التأهل للدور التالى بالبطولة ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام بيراميدز مكون من : " أحمد مسعود ، أمامه الرباعى حسن على وإسلام أبو سليمة ومحمود حمد ومحمد كمال عبد الواحد فى الخط الخلفى، وإيزى إيميكا وإسلام عطية وسعيدو صنبورى وأحمد ياسر وفى الهجوم مفتاح طقطق وأوستن أموتو".

التشكيل المتوقع لبيراميدز ضد المصري



فى المقابل طالب الكرواتي انتي تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بحسم التأهل للدور التالى ومواصلة قطار الارقام القياسية بالحفاظ على سجلهم خالى من الهزائم فى هذه النخسة ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المصرى مكون من :"المهدي سليمان - محمد حمدي - عمر جابر- علي جبر - أحمد أيمن منصور -إبراهيم حسن- عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا -جون أنطوي".