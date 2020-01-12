شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد طلائع الجيش .. الظهور الأول للمدير الفنى الجديد للدروايش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل الاسماعيلي ضد طلائع الجيش يسعى فريق الإسماعيلى إلى استدراج نظيره طلائع الجيش فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين عقب خسارة الدراويش من بيراميدز بهدف دون رد فى مباراته الأخيرة وكذلك هزيمة الطلائع من حرس الحدود بثلاثية نظيفة.

ويقبع الإسماعيلى فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً .

بينما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.



الاسماعيلي ضد طلائع الجيش Advertisements

والتقى الاسماعيلي ننظيره فريق الجيش منذ صعوده الي دوري الاضواء موسم 2004/2005 تقابل مع النادي الاسماعيلي (خلال المواسم المكتملة ) في 26 مباراة فاز الاسماعيلي في 9 مباريات و خسر 7 مباريات و تعادل الفريقان في 10 لقاءات واحرز الاسماعيلى 33 هدف فى مرمى طلائع الجيش بينما دخل مرماه 26 هدف

أما فى جميع المواسم تقابل الفريقان فى 29 مباراة فاز الاسماعيلى فى 12 مباراة و خسر 7 مباريات و تعادل الفريقان في 10 لقاءات واحرز الاسماعيلى 40 هدف فى مرمى طلائع الجيش بينما دخل مرماه 27 هدف





الاسماعيلي ضد طلائع الجيش

وتعتبر مباراة اليوم الظهور الأول للفرنسى ديديه جوميز مديراً فنياً للإسماعيلى بعد توليه المسئولية خلفاً لأدهم السلحدار ومن قبله الصربى ميودراج ويسعى المدرب الفرنسى لخطف النقاط الثلاث لترك انطباع جيد لدي جماهير الدراويش ،ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الطلائع مكون من : " محمد مجدى - محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أحمد أيمن - محمد بيومى – عماد حمدى - بيكيتى سيلفا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى".

فى المقابل طالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بإستعادة الانتصارات والتركيز الدفاعى لتلافى الاخطاء الساذجة التى تكلف الفريق نقاط مؤثرة بمشوار الدوري ،ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الدراويش مكون من : "محمد بسام ، على الفيل، محمود سامى، أحمد سامى، عاصم صلاح ، عمرو عماد، مهند لاشين، أحمد سمير، أحمد كابوريا، أحمد عبد الرحمن زولا ، كريم طارق"