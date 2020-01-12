شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد المصري .. إيهاب جلال يستقر على التشكيل وطقطق وأموتو يقودان الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيراميدز ضد المصري



يخوض فريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي مواجهة حاسمة اليوم الأحد،حينما يحل ضيفا على نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولي لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها السابعة عشر.

موعد مباراة بيراميدز ضد المصري



تقام مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، في مواجهة مصرية تحمل طابع الصبغة الإفريقية، حيث يرغب كل فريق حسم التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

بيراميدز ضد المصري.. إيهاب جلال يستقر على التشكيل



واستقر الجهاز الفني للمصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال على التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز، حيث من المتوقع أن يدفع بكل من :

حراسة المرمي : أحمد مسعد

خط الدفاع : حسن على وإسلام أبو سليمة ومحمود حمد ومحمد كمال عبد الواحد

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خط الوسط : إيزى إيميكا وإسلام عطية وسعيدو صنبورى وأحمد ياسر

خط الهجوم : مفتاح طقطق وأوستن أموتو

طاقم تحكيم بيراميدز ضد المصري



ويدير المباراة طاقم تحكيم بوركينابي مكون من : حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما “مساعد حكم أول”، وحبيب عمر سانو “مساعد حكم ثان”، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو ، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائري كريا سمير بمهام مراقب الحكام.

ترتيب بيراميدز والمصري في الكونفيدرالية



يذكر أن بيراميدز يتربع على صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط ، فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط ، بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.