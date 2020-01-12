شكرا لقرائتكم موعد مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش اليوم فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، باستاد الاسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش



مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش ستكون مواجهة صعبة للفريقين نظرا للمعنويات السيئة هنا وهناك بعد خسارة الدراويش أمام بيراميدز بهدف دون رد فى مباراته الأخيرة وخسارة الطلائع من حرس الحدود بثلاثية دون رد .

ترتيب الإسماعيلي وطلائع الجيش بالدوري المصري



قبل مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، يحتل الدراويش المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

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جوميز يقود الإسماعيلي ضد طلائع الجيش



وتعد مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش اليوم الظهور الأول للفرنسى ديديه جوميز المدير الفني للدراويش بعد توليه المسئولية خلفاً لأدهم السلحدار ومن قبله الصربى ميودراج ويسعى المدرب الفرنسى لخطف النقاط الثلاث لترك انطباع جيد لدي جماهير الدراويش.

التشكيل المتوقع للإسماعيلي ضد طلائع الجيش



يعد التشكيل المتوقع لفريق الإسماعيلي ضد طلائع الجيش مكون من : محمد مجدى فى حراسة المرمى ومحمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد وباهر المحمدى وأحمد أيمن ومحمد بيومى وعماد حمدى وبيكيتى سيلفا ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى.

تشكيل طلائع الجيش ضد الإسماعيلي



فى المقابل طالب طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات فى مباراة الإسماعيلي وضرورة التركيز الدفاعى لتلافى الاخطاء الساذجة التى تكلف الفريق نقاط مؤثرة بمشوار الدوري، ويعد التشكيل المتوقع للطلائع أمام الدراويش مكون من : محمد بسام فى حراسة المرمى، وعلى الفيل، ومحمود سامى، وأحمد سامى، وعاصم صلاح، وعمرو عماد، ومهند لاشين، وأحمد سمير، وأحمد كابوريا، وأحمد عبد الرحمن "زولا"، وكريم طارق.