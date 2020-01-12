شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل رحلة عودة الأهلي من زيمبابوي بعد التعادل مع بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد بعثة فريق الأهلى لبدء رحلة العودة للقاهرة قادمة من زيمبابوى عقب خوض مباراة بلاتينيوم فى بطولة أفريقيا وهى الرحلة التى ستبدأ ظهر اليوم وتستغرق حوالى 12 ساعة، ويتخللها ترانزيت مرتين، الأولى فى زامبيا والثانية فى أديس أبابا.

الأهلى تعادل مع بلاتينيوم بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما عصر أمس، السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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وتبدأ بعثة الأهلى مُغادرة العاصمة الزيمبابوية فى الواحدة من ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، وتقضى البعثة عدة ساعات وتصل إلى العاصمة الزامبية لوساكا وتقضى بها ساعتين ترانزيت قبل أن تستقل طائرة أخرى من لوساكا مُتوجهة للقاهرة لتصل مصر فى الواحدة صباح غد، وعاد الأهلى إلى زيمبابوى بطائرة بعدما خاض مباراة بلاتينيوم فى بولا وايو أمس وقضى ليلة أمس فى هرارى.

من ناحية أخرى، قال خالد محمود، طبيب الأهلي، إن أليو ديانج لاعب الفريق اشتكى من آلام السمانة خلال مباراة فريقه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، وهو السبب الأساسى وراء تغييره فى المباراة، مضيفاً أن هناك شكوى من بعض اللاعبين بالشعور بحالة إجهاد، نظرًا إلى ارتفاع درجة الرطوبة والارتفاع عن سطح البحر.

وخرج ديانج فى الشوط الثانى من المباراة، ولعب بدلًا منه محمود متولي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبى للوقوف على حالته ومدى إصابته، وموعد عودته للتدريبات ويتمنى الجهاز الفنى أن تكون أصابة ديانج بسيطة حى لا ينضم إلى قائمة اللاعبين المصابين بالفريق والتى تضم لاعبين كثيرين أمثال رمضان صبحى وحمدى فتحى ومحمد محمود وحسين الشحات.