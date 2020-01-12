شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع الطلائع فى المواجهة الـ30 بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج الإسماعيلى نظيره طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها كل منهما بمعنويات منخفضة، وخسر الدراويش من بيراميدز بهدف دون رد فى مباراته الأخيرة وخسر الطلائع من حرس الحدود بثلاثية دون رد .

ويحتل الإسماعيلى الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

ومنذ صعود فريق الجيش إلى دورى الأضواء موسم 2004/2005 تقابل مع النادى الاسماعيلى (خلال المواسم المكتملة ) فى 26 مباراة فاز الإسماعيلى فى 9 مباريات وخسر 7 مباريات وتعادل الفريقان فى 10 لقاءات وأحرز الإسماعيلى 33 هدفا فى مرمى طلائع الجيش بينما دخل مرماه 26.

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وفى جميع المواسم تقابل الفريقان فى 29 مباراة فاز الإسماعيلى فى 12 مباراة وخسر 7 مباريات وتعادل الفريقان فى 10 لقاءات وأحرز الإسماعيلى 40 هدفا فى مرمى طلائع الجيش بينما دخل مرماه 27.

وتعد مباراة اليوم الظهور الأول للفرنسى ديديه جوميز مديراً فنياً للإسماعيلى بعد توليه المسئولية خلفاً لأدهم السلحدار ومن قبله الصربى ميودراج ويسعى المدرب الفرنسى لخطف النقاط الثلاث لترك انطباع جيد لدى جماهير الدراويش ،ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الطلائع مكون من : " محمد مجدى - محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أحمد أيمن - محمد بيومى – عماد حمدى - بيكيتى سيلفا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى".

فى المقابل طالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بإستعادة الانتصارات والتركيز الدفاعى لتلافى الاخطاء الساذجة التى تكلف الفريق نقاط مؤثرة بمشوار الدورى ،ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الدراويش مكون من : "محمد بسام، على الفيل، محمود سامى، أحمد سامى، عاصم صلاح، عمرو عماد، مهند لاشين، أحمد سمير، أحمد كابوريا، أحمد عبد الرحمن زولا، كريم طارق".