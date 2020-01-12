شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فبراير الأبيض.. 10 أيام نارية ترسم خريطة الزمالك فى ثانى أشهر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر فريق نادي الزمالك مواجهات نارية خلال شهر فبراير المقبل في أقل من 10 أيام قد تحدد مصير موسم كامل للقلعة البيضاء، خاصة بعدما حدد اتحاد الكرة رسميا موعد السوبر المصرى وقمة لقاء الدور الأول، واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس برئاسة عمرو الجناينى الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.

وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ملاعب هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي ، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذي تضمن اقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج ، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير.

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ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة.

وبات الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في مفترق طرق بعدما أصبح أمام 3 مباريات مهمة فى أقل من 10 أيام أمام الترجى التونسي يوم 14 فبراير بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات السوبر الأفريقى، ثم مواجهة الأهلي يوم 20 فبراير في أبو ظبى ضمن منافسات السوبر المصرى، ثم لقاء القمة على ملعب القاهرة الدولى يوم 24 فبراير في الدورى المصرى، إما تحقيق ريمونتادا تاريخية وتصحيح مسار موسم كامل خاصة فى النصف الثاني، أو كتابة كلمة النهاية مبكرا والدخول فى دوامة مشاكل وأزمات قد تعصف بفريق الكرة.