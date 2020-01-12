شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..أزارو يهدى الأهلى لقب السوبر على حساب المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 12 يناير 2018 توج النادى الأهلى بطلاً لكأس السوبر المحلى للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب المصرى البورسعيدى، بفوزه عليه (0/1) على استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية.

ويدين المارد الأحمر بالفضل فى تتويجه باللقب لمهاجمه المغربى وليد أزارو، الذى سجل هدف الفوز "الذهبى" الوحيد له فى الدقيقة 12 من زمن الشوط الإضافى الأول، مستفيداً من خطأ قاتل ارتكبه حارس مرمى المصرى البورسعيدى، أحمد مسعود.

ووقتها المغربى وليد أزارو دخل تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه، ليس لتسجيله هدف تتويج الأهلي بلقب السوبر فى لقاء المصرى فحسب، بل كونه أول لاعب أجنبى يسجل هدفاً فى تاريخ السوبر المصرى منذ انطلاق المسابقة عام 2001، وكانت بطولة السوبر المصرى شهدت 27 هدفاً قبل لقاء الأهلي والمصري لم يفلح أى لاعب أجنبى محترف فى التسجيل قبل أن يحرز المغربى الهدف ويحسم اللقب للمارد الأحمر.

وحطم النادى الأهلى الأرقام القياسية العالمية، عقب تتويجه ببطولة السوبر المحلى للمرة الـ11 فى تاريخه فى موسم 2019، بعدما فاز على الزمالك بنتيجة 3 /2 فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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وتوَِّج النادى الأهلى ببطولة السوبر ليرفع رصيده من الألقاب إلى 137 بطولة فى جميع البطولات، وهو ما جعله أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات والألقاب.

وتفوق النادى الاهلى على عديد من الأندية العملاقة حول العالم، بواقع 20 لقبًا قاريًا، منهم 8 ألقاب فى دورى الأبطال الإفريقى، و4 فى أبطال الكؤوس، ولقب واحد فى كأس الكونفيدرالية، و6 ألقاب فى بطولة السوبر الإفريقي، وبطولة واحدة للأفرو آسيوية إلى جانب 4 ألقاب للبطولات العربية.

ويتربع النادى الأهلى على عرش الكرة المصرية، فهو صاحب الرقم القياسى فى التتويج بالبطولات المحلية، بعدما نجح فى تحقيق 41 لقبًا فى بطولة الدورى العام، و36 لقبًا فى بطولة كأس مصر، و11 ألقاب فى بطولة السوبر المحلى، و7 ألقاب فى بطولة السلطان حسين، و16 لقبًا فى بطولة دورى منطقة القاهرة، إلى جانب كأس الجمهورية العربية المتحدة فى مناسبة واحدة، وكأس الاتحاد المصرى لكرة القدم مرة واحدة أيضًا.