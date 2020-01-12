شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب فى بطولة جي بي مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.
ونجح 10 مصريين في التأهل لدور الـ16 بمنافسات الرجال والسيدات حتى الآن وهم: علي فرج، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، ويوسف سليمان.
وفي منافسات السيدات تأهلت كل من: رنيم الوليلي، نوران جوهر، هانيا الحمامي، ويثرب عادل.
وجاءت مباريات دور ال 32 للسيدات كالتالي:
نور الطيب x الاسترالية دونا لوبان
نادين شاهين x سلمى هاني
نور الشربيني x ميلو فان دير لاعبة نيوزيلاندا
فيما جاءت منافسات دور ال 16 للرجال كالتالي:
علي فرج x يوسف سليمان
مثطفى عسل x جريجور جوليتير
طارق مؤمن x إيان يو نج
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