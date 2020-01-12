شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "ساسى ملك المحترفين" فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح التونسى فرجانى ساسى أن يحفر اسمه بقوة فى قلوب الجماهير البيضاء منذ إنضمامه للفريق الأبيض الموسم الماضى ، خاصة انه دينامو فى خط الوسط بجانب طارق حامد يسطتيع أن يصنع الفارق مع القلعة البيضاء .

لا سيما و أنه من ابرز المحترفين فى صفوف الأبيض اللذين يعطون جماهير الزمالك طمأنينه فى الملعب ، لا سيما و أن عودته من تونس و مشاركته فى التدريبات مؤخرا بعد أنباء مغلوطة عن هروبه مثل النقاز تعد شائعة غير صحيحة مثل ما وصفها أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم بالزمالك .

وشارك فرجانى ساسى فى لقاء زيسكو يونايتد عقب غيابه عن مباراة الزمالك أمام طنطا فى الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، للإيقاف، حيث دفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق بالقوة الضاربة فى مباراته أمام بطل زامبيا و التى شهدت تعرض ساسى لإصابة فى الرأس .

كشف الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة محمد أسامة، أن عدد الغرز التى تم إجراءها للتونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، هى عبارة عن 4 غرز فى الرأس، أجريت له عقب مباراة الأبيض وزيسكو يونايتد الزامبى داخل غرفة ملابس الأبيض فى ستاد السلام، وذلك قبل مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ملعب الأخير.

و إشترط مسئولو الزمالك، كسر التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، لحاجز الـ5 ملايين دولار، للموافقة على رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجارى فى فترة الانتقالات الصيفة الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تلقى اللاعب عدد من العروض لرحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الحالى، بعد العروض التى تلقاها اللاعب مؤخرًا.

وأكد مهند عون، وكيل ساسى مؤخرا ، لـ"الخليج 365" أن اللاعب التونسى يمتلك ثلاثة عروض للرحيل من بينهم عرضان من السعودية إحداهما من الشباب السعودى، وعرض شفوى آخر من قطر إلا أن مسئولى قلعة ميت عقبة رفضوا رحيل اللاعب التونسى خلال الفترة الجارية، نظرًا لحاجة الفريق لوجوده.

و يرصد الخليج 365 لقطات للمحترف التونسى فى صفوف الأبيض فرجانى اسى توضح ملامح الإصرار و العزيمة على وجهه فى الصور التالية :

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فرجانى ساسى يتحدث فى الهاتف



فرجانى ساسى



فرجانى ساسى و زوجته



فرجانى ساسى



فرجانى ساسى فى الملعب



فرحانى ساسى