شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر ودينا الحلو يحتفلان بمولودهما الأول "يامن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق النجم محمد عنتر، لاعب النادى الزمالك، بمولوده الأول الذى أطلق عليه اسم "يامن"، ونشر صورة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مع زوجته دينا الحلو، والمولود الجديد من داخل المستشفى، علق عليها، قائلا: "بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك.. يامن محمد عنتر".

واحتفل عنتر ودينا، بزفافهما خلال شهر مارس الماضى، بعد قصة حب زملكاوية، خاصة أن دينا الحلو واحدة من مشجعات القلعة البيضاء وعاشقة لمدرسة الفن والهندسة، وكثيرا مع تحضر مباريات الفريق فى الملاعب، وشهد حفل الزواج حضور زملاء اللاعب فى الفريق الأبيض وكوكبة كبيرة من نجوم الكرة المصرية.

من ناحية أخرى، تلقى محمد عنتر، عروضا من أندية إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى، للانتقال لصفوف أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن قلعة ميت عقبة خلال الفترة الحالية للمشاركة بشكل أساسى، نظرا لعدم مشاركته مع الفريق وخروجه بشكل نهائى من الحسابات الفنية هذا الموسم ما جعله يطلب الرحيل عن قلعة ميت عقبة.





وخرج عنتر من الحسابات الفنية سواء مع الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق، أو مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الحالى للأبيض، مما جعل اللاعب يتخذ قرار الرحيل فى الفترة الماضية، حيث تحدث مع وكيله، لاستقدام عروضا له من أجل تقديمها إلى مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، من أجل الحصول على موافقته بشأن الرحيل فى فترة الانتقالات الشتوية.

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وكشف مصدر مقرب من عنتر عن ترحيبه بمناقشة تلك العروض مع إدارة نادى الزمالك، حيث يرى أنه فرصة كبيرة له للعودة للمشاركة بشكل أساسى فى المنافسات المتبقية، بعد ابتعاده من الحسابات الفنية بصورة كبيرة فى نادى الزمالك خلال الموسم الجارى، حيث لم يشارك اللاعب مع الأبيض هذا الموسم سوى فى مباراة واحدة فى دورى أبطال إفريقيا لمدة 45 دقيقة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى، فيما لم يظهر فى أى مواجهة خلال الدورى الممتاز.

ويرغب عنتر فى حسم مصيره بالزمالك فى مستهل انتقالات الشتاء الجارية حتى يتمكن من الانضمام لأحد أندية الدورى للمشاركة بشكل أساسى فى المتبقى من الموسم ثم تقييمه فى الزمالك نهاية الموسم وتحديد مدى الحاجة إلى خدماته فى الموسم الجديد من عدمه، خاصة لامتداد عقده مع القلعة البيضاء، حيث يرى اللاعب إن خروجه معارا بمثابة إفادة له وللفريق الأبيض لإعداده بصورة جيدة للعودة إلى الفريق مجددا فى الموسم المقبل حال الموافقة على إعارته لأحد أندية الدورى الممتاز.