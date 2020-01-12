سوبر كورة.. صحوة عماد النحاس مع المقاولون العرب تُعيد حلم عمره 37 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم فريق المقاولون تحت قيادة مدربه عماد النحاس موسما استثنائيا هذا العام في بطولة الدوري الممتاز، وهو ما جعله يزيح عمالقة الدوري من على القمة ويزاحم الأهلي على صدارة المسابقة بعد انقضاء 13 جولة حتى الآن.
وحقق فريق المقاولون العرب، أمس السبت، فوزا كبيرا على نادى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على استاد الكلية الحربية فى افتتاح منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري العام، ليرتفع رصيد المقاولون إلى 29 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بـ 30 نقطة، بينما تجمد رصيد اف سي مصر عند 14 نقطة.
وافتتح سيف الدين الجزيري أهداف المقاولون في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، قبل أن ينجح الذئاب في زيادة غلة الأهداف، حيث عزز شكري نجيب لاعب المقاولون، تقدم فريقه في الدقيقة 34، قبل أن يضيف كريم مصطفى الهدف الثالث في الدقيقة 34.
المقاولون العرب يتدرج بامتياز في الدوري المصري، للموسم الرابع على التوالي، ما جعله ينافس الكبار على القمة.
ويأمل المقاولون في استعادة امجاد الماضي حينما توج الفريق بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه موسم 1982 – 1983.
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