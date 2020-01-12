علي سوي.. مليون يورو تفصله عن الأهلي.. ماكينة تهديفية في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يواصل الأهلي مساعيه الجادة من أجل الحصول على خدمات مهاجم لتقوية الخط الأمامي خلال انتقالات الشتاء، لينضم الجامبي علي سوي، مهاجم سسكا صوفيا البلغاري، إلى رادار الأحمر للتعاقد معه.

وكشف مصدر مقرب من سوي في تصريحات خاصة لمصراوي أن الأهلي قدم عرضًا إلى سسكا صوفيا قيمته أربعة ملايين يورو للتعاقد معه، قبل أن يطلب النادي البلغاري خمسة ملايين لإتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

سوي من مواليد 14 يونيو 1994 حيث يبلغ من العمر 25 عامًا، وبدأ مسيرته في نادي جامتيل في جامبيا، قبل أن ينتقل إلى إيطاليا من بوابة كييفو فيرونا في 2013، بعد استدعاءه دوليًا رغم صغر سنه.

شارك علي مع فيرونا تحت 19 عاما بموسم (2012-13)، وأصبح في 12 مايو 2013 أول لاعب كرة قدم جامبي يلعب مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي "Serie A" بعد ظهوره كبديل في مباراتين.

تنقّل بين العديد من الأندية على سبيل الإعارة في الدرجات الأدنى، بدءً من يوفي ستابيا، مرورا بكل من بيسكارا، لاتينا كالشيو، مودينا، ليتشي، براتو، فيبونيسي، حتى استهل تجربة جديدة خارج إيطاليا.

انضم سوي إلى نادي سكنديربيو كورتسة الألباني في أغسطس 2017، واستهل مسيرته مع الفريق ضمن منافسات تحديد المتأهل للمجموعات بالدوري الأوروبي (2017-18) أمام دينامو زغرب الكرواتي.

نجح سكنديربيو في بلوغ دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه مستفيدا من تعادله خارج أرضه (1-1) والتعادل سلبيا على ملعبه إيابًا، حيث أصبح أيضا أول ناد ألباني يحقق أربعة انتصارات في "يوروبا ليج".

Advertisements

وسجل علي أول أهدافه في دور المجموعات بالدوري الأوروبي أمام يانج بويز السويسري بالجولة الثانية في لقاء انتهى (1-1)، كما ساهم في انتصار الفريق على دينامو كييف (3-2) بعد تسجيل الهدف الثالث.

وبدأ سوي موسمه المحلي مع سكنديربيو بسبتمبر 2017 في كأس ألبانيا، بتسجيل هدفين في شباك أدرياتيكو ماموراس، بعد دخوله كبديل بلقاء انتهى (8-0)، قبل أن يستهل مسيرته في الدوري بعد 3 أيام.

انتظر الجامبي 244 دقيقة لتسجيل أول أهدافه في الدوري الألباني وتحديدا بالجولة الثالثة أمام بارتيزاني، وبعد افتتاح موسمه بتسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين، حصل على جائزة لاعب الشهر بأكتوبر.

عرف سوي تألقه على الأراضي الألبانية وسجل أول هاتريك في مسيرته بشهر مايو 2018 أمام لوشنيا خارج ملعبه، وأنهى الدوري متوجًا بالحذاء الذهبي كهداف للمسابقة حيث سجل 21 هدفا في 33 مباراة.

تألق سوي دفع سسكا صوفيا البلغاري للاستفادة من خدماته، حث تمت استعارته في سبتمبر 2018 حتى نهاية الموسم، قبل أن يفعل بند شراءه نهائيًا من كييفو فيرونا في يناير 2019 بعد مواصلة توهجه.

سجل سوي 17 هدفا خلال موسمه الأول (2018-2019) مع سسكا صوفيا في جميع المسابقات، 11 منهم في الدوري البلغاري، ليحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين بفارق 12 هدفا خلف المتصدر.

واستمر تألق علي خلال الموسم الحالي حيث يتصدر حاليا ترتيب الهدافين في الدوري البلغاري برصيد تسعة أهداف، إلا أنه ودّع تصفيات الدوري الأوروبي مع صوفيا بعد فشله في المساهمة في أي هدف.