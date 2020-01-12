تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأحد المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأحد مع عدد من المباريات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة: كأس السوبر الإسباني ريال مدريد× أتليتكو مدريد- الموعد 20:00 مساءً- القناة الناقلة KSA Sports 1 HD وKSA Sports 3 HD. كأس الكونفيدرالية الأفريقية بيراميدز × المصري- الموعد 18:00 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 1. الدوري الإنجليزي الممتاز Advertisements أستون فيلا × مانشستر سيتي- الموعد 18:30 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 2. الدوري الإيطالي الدرجة روما × يوفنتوس - الموعد 21:45 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 4. الدوري المصري الممتاز حرس الحدود× سموحة - الموعد 14:30 مساءً- القناة الناقلة ON Sport. مصر المقاصة × إنبي - الموعد 17:00 مساءً- القناة الناقلة ON Sport. الإسماعيلي× طلائع الجيش - الموعد 19:30 مساءً - القناة الناقلة ON Sport.

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