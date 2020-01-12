الترجي يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز ثمين على فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا
يمن شباب نت ـ متابعات
الأحد, 12 يناير, 2020 - 11:02 صباحاً
[ الترجي يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز ثمين على فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا ]
حقق فريق الترجي التونسي فوزا ثمينا خارج الديار، أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي (2-0)، في المباراة التي جمعت بينهما السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
ووقع على ثنائية الفريق التونسي كل من: لاعب خط الوسط الإيفواري فوسيني كوليبالي، والمهاجم الليبي حمدو الهوني، في الدقيقتين (22، 90) على الترتيب.
وأصبح الفريق التونسي، حامل لقب دوري الأبطال في آخر عامين، قريبا جدا من بلوغ الدور ربع النهائي للبطولة، بعد أن عزز صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد فيتا كلوب عند نقطة يتيمة، ويقبع في قاع الترتيب.
ويحتل الرجاء المغربي مركز الوصافة في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه شبيبة القبائل الجزائري، في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
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