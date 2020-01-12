اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم الاحد 12/1/2020 في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم الاحد 12/1/2020 في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة اليوفي في الدوري الايطالي مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر مباراة روما اليوم بث حي مباراة يوفنتوس وروما مشاهدة مباراة كرستيانو رونالد cr7 بث حي مباراة اليوفي يشهد ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما غداً الأحد 12 يناير، مواجهة من العيار الثقيل بين فريق روما وضيفه يوفنتوس، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر مباراة روما اليوم بث حي مباراة يوفنتوس وروما مشاهدة مباراة كرستيانو رونالد cr7 بث حي مباراة اليوفي ويضع يوفنتوس بقيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري الفوز فقط نصب عينيه، وذلك من أجل المحافظة على بقائه في صدارة الدوري الإيطالي.

مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر مباراة روما اليوم بث حي مباراة يوفنتوس وروما مشاهدة مباراة كرستيانو رونالد cr7 بث حي مباراة اليوفي يمتلك البيانكونيري 45 نقطة في المركز الأول، وهو نفس رصيد شريكه في الصدارة إنتر ميلان، والذي يستضيف أتالانتا اليوم السبت بملعب جوسيبي مياتزا.

مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر مباراة روما اليوم بث حي مباراة يوفنتوس وروما مشاهدة مباراة كرستيانو رونالد cr7 بث حي مباراة اليوفي في المقابل يطمح ذئاب العاصمة بقيادة البرازيلي باولو فونسيكا، لتجاوز هزيمة الفريق الماضية ضد تورينو في ملعب أوليمبيكو في الجولة الماضية بثنائية دون رد.

Advertisements

مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر مباراة روما اليوم بث حي مباراة يوفنتوس وروما مشاهدة مباراة كرستيانو رونالد cr7 بث حي مباراة اليوفي وبات مقعد روما في المركز الرابع مهدداً، حيث يمتلك 35 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتالانتا، وسيعني تعثره أمام يوفنتوس وفوز أتالانتا خروجه من المربع الذهبي.

مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر مباراة روما اليوم بث حي مباراة يوفنتوس وروما مشاهدة مباراة كرستيانو رونالد cr7 بث حي مباراة اليوفي موعد مباراة روما ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر مباراة روما اليوم بث حي مباراة يوفنتوس وروما مشاهدة مباراة كرستيانو رونالد cr7 بث حي مباراة اليوفي وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء 21:45 بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع 22:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وسوريا والعراق، الثانية عشرة إلا ربع 23:45 بتوقيت الإمارات، التاسعة إلا ربع 20:45 بتوقيت الجزائر وتونس، الثامنة إلا ربع 19:45 بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر مباراة روما اليوم بث حي مباراة يوفنتوس وروما مشاهدة مباراة كرستيانو رونالد cr7 بث حي مباراة اليوفي وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 4 الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرط الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي.

مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر مباراة روما اليوم بث حي مباراة يوفنتوس وروما مشاهدة مباراة كرستيانو رونالد cr7 بث حي مباراة اليوفي كما تنقل المباراة على عدة قنوات هي Premier Sports 1 وقناة Sky Sports uno وقناة Eleven Sports HD 2.