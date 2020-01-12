اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر الآن beIN SPORTS YouTUBE بدون تقطيع مجانا رابط مباراة يوفنتوس cr7

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بث الان مباشر مباراة رونالدو مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر مباراة روما اليوم بث حي مباراة يوفنتوس وروما مشاهدة مباراة كرستيانو رونالد cr7 بث حي مباراة اليوفي تنطلق في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد، مباراة روما ضد يوفنتوس على ملعب الأولمبيكو فى قمة مباريات الجولة الـ 19 لمسابقة الدوري الايطالي في مباراة يبحث فيها اليوفي حامل اللقب لتحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول ترتيب الكالتشيو الذى يتقاسمه مع الإنتر قبل بداية الجولة برصيد 45 نقطة لكل منهما بعد 18 مباراة.

مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر مباراة روما اليوم بث حي مباراة يوفنتوس وروما مشاهدة مباراة كرستيانو رونالد cr7 بث حي مباراة اليوفي تقام مباراة روما ضد يوفنتوس وسط شكوك حول مشاركة الأرجنتيني هيجواين، مهاجم اليوفي حيث أعلن النادى عبر موقعه الرسمى أن النجم الأرجنتينى تغيب عن تدريبات الخميس الماضي لتعرضه لإجهاد على مستوى أوتار الركبة اليسرى، وذكر موقع "فوتبول إيطاليا، أن المهاجم الأرجنتيني، مهدد بقوة بالغياب عن اليوفى، فى لقاء روما، بسبب تلك الإصابة، لذا سيعول ماوريسيو ساري مدرب اليوفى على نجمه كريستيانو رونالدو الذى سجل هاتريك في المباراة الأخيرة ضد كالياري والتى حسمها الفريق برباعية نظيفة، وسجل هيجواين الهدف الرابع في مباراة الاثنين الماضى بالجولة 18 من الكالتشيو.

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مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر مباراة روما اليوم بث حي مباراة يوفنتوس وروما مشاهدة مباراة كرستيانو رونالد cr7 بث حي مباراة اليوفي قبل مباراة روما ضد يوفنتوس، يتقاسم اليوفي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، مع إنتر ميلان، برصيد 45 نقطة، بعد مرور 18 جولة، بينما يحتل روما المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر مباراة روما اليوم بث حي مباراة يوفنتوس وروما مشاهدة مباراة كرستيانو رونالد cr7 بث حي مباراة اليوفي وتحدث البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفنى لفريق روما عن مباراة يوفنتوس مؤكدا ثقته فى جاهزية لاعبيه لمواجهة حامل لقب الدوري الإيطالي رغم اهتزاز الثقة في فريقهم بعد الهزيمة أمام تورينو في اللقاء الماضي ولكنه وعد المشجعين بأنهم سيرون فريقًا مختلفًا ضد حامل اللقب.

مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر مباراة روما اليوم بث حي مباراة يوفنتوس وروما مشاهدة مباراة كرستيانو رونالد cr7 بث حي مباراة اليوفي وقال فونسيكا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي روما: "الفريق حزين بعض الشيء بعد المباراة أمام تورينو، لكننا نركز الآن على مواجهة يوفنتوس وعلينا أن نكون متفائلين. نحن بحاجة إلى التحسن ومعالجة الأخطاء التي ارتكبناها. هي مجرد مباراة أخرى مثل بقية المباريات، لكن هدفنا يجب أن يكون دائمًا محاولة الفوز سنواجه اليوم أحد أفضل الفرق في إيطاليا، وهو فريق رائع، لكننا سنستعد للمباراة بنية الفوز بها".