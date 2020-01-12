رياضة | وجها لوجه.. لاعبو الريال وأتلتيكو الذين يكررون نهائي السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وجها لوجه.. لاعبو الريال وأتلتيكو الذين يكررون نهائي السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض 8 لاعبين من فريق ريال مدريد الحالي، واثنان فقط من جاره أتلتيكو، اللذين سيتواجهان غداً الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني بمدينة جدة السعودية، نهائي نسخة 2014 التي كانت الوحيدة بين الفريقين في هذه البطولة وانتهت بتتويج "الروخيبلانكوس".

وفي أغسطس/آب من ذلك العام، جمع نهائي كأس السوبر بين الأتلتي بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، وريال مدريد تحت إمرة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتواجه الفريقان في نهائي كأس السوبر بعدما حصد أتلتيكو لقب الدوري الإسباني لكرة القدم في حين توج الملكي بكأس الملك.

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وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بتعادل الفريقين بهدف لمثله بعدما افتتح الكولومبي خاميس رودريجيز التسجيل (ق81) قبل أن يدرك الضيوف التعادل بعدها بسبع دقائق بفضل راؤول جارسيا.

في مباراة العودة التي أقيمت في معقل "الروخيبلانكوس"، فاز رجال سيميوني بهدف دون رد سجله الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بعد دقيقتين من بدء اللقاء.

وبالمقارنة بين نهائي نسخة 2014، ونهائي النسخة الحالية التي ستنحصر في مباراة واحدة، ما زال هناك 8 لاعبين من الريال موجودين بالفريق الحالي، وهم داني كارباخال، سرجيو راموس، مارسيلو، لوكا مودريتش، توني كروس، غاريث بيل، كريم بنزيما، وخاميس رودريغيز.

أما أتلتيكو فلم يتبق بين صفوفه من الذين توجوا بنسخة 2014، سوى كوكي ريسوريكثيون، وساؤول نيغيز.