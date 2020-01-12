رياضة | صراع الملايين يشعل السوبر الإسباني بين الريال وأتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع الملايين يشعل السوبر الإسباني بين الريال وأتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلي 10 لاعبين في أتليتكو مدريد: 1- جان أوبلاك (سلوفينيا) 100 مليون يورو

2- جواو فيليكس (البرتغال) 100 مليون يورو

3- ساؤول نجويز (اسبانيا) 90 مليون يورو

4- جوزيه خيمينيز (أوروجواي) 70 مليون يورو

5- كوكي (اسبانيا) 60 مليون يورو

6- ألفارو موراتا (اسبانيا) 50 مليون يورو

7- توماس بارتي (غانا) 50 مليون يورو

8- كيران تريبير (انجلترا) 35 مليون يورو

9- انخيل كوريا (الأرجنتين) 35 مليون يورو

10- ستيفان سافيتش (الجبل الأسود) 32 مليون يورو

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