رياضة | صراع الملايين يشعل السوبر الإسباني بين الريال وأتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع الملايين يشعل السوبر الإسباني بين الريال وأتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أغلي 10 لاعبين في أتليتكو مدريد:
1- جان أوبلاك (سلوفينيا) 100 مليون يورو
2- جواو فيليكس (البرتغال) 100 مليون يورو
3- ساؤول نجويز (اسبانيا) 90 مليون يورو
4- جوزيه خيمينيز (أوروجواي) 70 مليون يورو
5- كوكي (اسبانيا) 60 مليون يورو
6- ألفارو موراتا (اسبانيا) 50 مليون يورو
7- توماس بارتي (غانا) 50 مليون يورو
8- كيران تريبير (انجلترا) 35 مليون يورو
9- انخيل كوريا (الأرجنتين) 35 مليون يورو
10- ستيفان سافيتش (الجبل الأسود) 32 مليون يورو