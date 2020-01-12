رياضة | فالفيردي يعلق على قرار رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعلق على قرار رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني بأن الحديث عن إمكانية إقالته من تدريب الفريق أمر لا مفر منه خاصةً عندما تكون النتائج سيئة أو عندما تتعرض للخسارة ولكنه أكد أنه سيقوم بعمله وذلك عقب الخسارة القاسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين على يد أتلتيكو مدريد مساء أمس الخميس في الدور قبل النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وقال فالفيردي عن إمكانية رحيله عن برشلونة في تصريحات نقلها موقع ياهو سبورتس :"يتحرك المدربون دائمًا نحو فكرة العمل الجاد وإعطاء كل ما لديهم في جميع المباريات".

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وأضاف:"نحن نعرف طبيعة كرة القدم، حيث لا تتواجد كلمة استقرار في معجمها".

واختتم فالفيردي قائلا:"عندما تكون النتائج سيئة أو تخسر كما حدث أمام أتلتيكو مدريد فإن الحديث عن تلك الأمور أمر لا مفر منه ولكني سأقوم بعملي".

وأشار موقع ياهو سبورتس إلى أن برشلونة كان مسيطراً على مجريات الأمور بل وتقدم بالنتيجة بهدفين لهدف وسجل الثالث والرابع ولكن تم إلغائهم بسبب تقنية الفار وفي ظرف خمس دقائق انقلبت الأمور رأساً على عقب وتمكن أتلتيكو مدريد من تسجيل هدفين متتاليين ليتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني لملاقاة ريال مدريد.