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الطيران الأوربي يحذر الطائرات المدنية من استخدام المجال الجوي الإيراني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

الطيران الأوربي يحذر الطائرات المدنية من استخدام المجال الجوي الإيراني

متابعات_الخليج 365

أصدرت وكالة سلامة الطيران المدني الأوروبية تعميما يحذر الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران في دول الاتحاد الأوروبي من استخدام المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر.

 

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وكانت إيران قد نفت في وقت سابق ما جاء في تقارير رجحت أن صاروخاً أسقط الطائرة بالقرب من طهران الأربعاء الماضي.

 

لكنها واجهت ضغوطاً متزايدة، خاصة بعد أن قالت الولايات المتحدة وكندا، استناداً إلى معلومات مخابراتية، إنه من المرجح أن تكون الطائرة أُسقطت بصاروخ، ربما عن طريق الخطأ.

 

واعترف الحرس الثوري الإيراني بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ قصير المدى

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