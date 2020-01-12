شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد أولوياته في الصفقة الشتوية المنتظرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويعد فراس الشواط مهاجم الصفاقسي التونسي هو المرشح رقم 2 بعد ايليكي في ظل تألق اللاعب مع الفريق التونسي وما قد يساهم في انهاء الصفقة هو رغبة الصفاقسي في الحصول على خدمات جيرالدو على سبيل الإعارة، كما دخل الجامبي علي سوي مهاجم سسكا البلغاري دائرة المرشحين بعد عرضه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، وحددت إدارة الأهلي مبلغ 2 مليون دولار كحد أقصى لشراء المهاجم الجديد وهو المبلغ الذي ستتكبده الخزينة الحمراء على أن يتم الاستعانة بالمبلغ الذي سيتم تسويق به أحد لاعبي الفريق الأجانب.

ويزاحم الأهلي في مفاوضات ضم الشواط عددًا من الأندية منها الحزم السعودي والذي أرسل عرضًا رسميًا لشراء الشواط، إلا أن رغبة الصفاقسي في الحصول على خدمات الأنجولي جيرالدو جناح الأهلي والذي ترغب الإدارة الحمراء في إعارته لإفساح المجال أمام التعاقد مه أجنبي جديد، قد يقرب وجهات النظر بين الطرفيين ويحسم وجهة الشواط نحو القلعة الحمراء.

ويعد الأنجولي جيرالدو هو المرشح الأول للرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الشتوى الجاري لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم جديد، خاصة بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر والذي لا يعتمد عليه إلا على فترات متباعدة ومن المقرر أن يكون رحيل اللاعب على سبيل الإعارة، في الوقت الذي سيكون هناك اتجاهاً لاستمراره حال تلقي المغربي وليد أزارو عرضاً جيداً للرحيل خاصة بعد خروجه هو الأخر من حسابات فايلر.