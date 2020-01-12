رنيم الوليلي ومحمد الشوربجي يتأهلان لدور الـ16 ببطولة جي بي مورجان للإسكواش

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جدة - عمرو شويل وجاءت نتائج المصريين في دور ال 32 كالتالي: فوز رنيم الوليلي على منافستها كولين أومارد بنتيجة 3/0، في مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-1, 11-2 . فوز محمد الشوربجي على منافسه ريان كوسيكلي بتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-6, 11-5 . Advertisements خسارة روان العربي أمام المصنفة العالمية الخامسة الفرنسية كاميل سيرم بمتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 3-11, 11-6, 9-11, 11-7. خسارة زاهد سالم أمام منافسه جريجور مارش بنتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 72 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 8-11, 11-9, 8-11, 11-6 . وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى

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