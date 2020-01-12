أبرزها بيراميدز والمصري.. روما ويوفنتوس.. كلاسيكو فرنسا ونهائي السوبر الإسباني.. جدول مباريات «الأحد الناري».. المواعيد والقنوات الناقلة

تجرى اليوم، الأحد، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات، سواء المحلية أو الدوريات والبطولات الأوروبية.

وسيلتقي فريقا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني المقام بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مواجهة بيراميدز والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، ومواجهة نارية مرتقبة في الدوري الإيطالي تجمع بين روما ويوفنتوس.

ونستعرض من خلال هذا التقرير مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري

حرس الحدود وسموحة

تقام المباراة في 2:30 ظهراً وتذاع على قناتي أون سبورت وتايم سبورت

مصر المقاصة وإنبى

تقام المباراة في 5:00 مساءاً وتذاع على قناتي أون سبورت وتايم سبورت

الإسماعيلى وطلائع الجيش

تقام المباراة في 7:30 مساءاً وتذاع على قناتي أون سبورت وتايم سبورت

نهائى كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تقام المباراة في 8:00 مساءاً وتذاع على قناة KSA Sports 1 HD

الكونفدرالية الأفريقية

موتيمبا ونهضة بركان

تقام المباراة في 3:00 عصراً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3

إنييمبا ونادى بارادو

تقام المباراة في 3:00 عصراً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1

بيراميدز والمصري البورسعيدي

تقام المباراة في 6:00 مساءاً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1

إينوجو رينجرز ونواذيبو

تقام المباراة 6:00 مساءاً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3

حسنية أغادير وسان بيدرو

تقام المباراة في 9:00 مساءاً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1

الدوري الإنجليزي

بورنموث وواتفورد

تقام المباراة في 4:00 عصراً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2

أستون فيلا ومانشستر سيتي

تقام المباراة في 6:30 مساءاً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2

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الدوري الإيطالي

أودينيزى وساسولو

تقام المباراة في 1:30 ظهراً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 4

فيورنتينا وسبال

تقام المباراة في 4:00 عصراً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 4

تورينو وبولونيا

تقام المباراة في 4:00 عصراً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 9

سامبدوريا وبريشيا

تقام المباراة في 4:00 عصراً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 12

هيلاس فيرونا وجنوى

تقام المباراة في 7:00 مساءاً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 4

روما ويوفنتوس

تقام المباراة في 9:45 مساءاً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 4

الدوري الفرنسي

سانت ايتيان ونانت

تقام المباراة في 4:00 عصراً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 6

ديجون وليل

تقام المباراة في 6:00 مساءاً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 6

باريس سان جيرمان وموناكو

تقام المباراة في 10:00 مساءاً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 6

كأس آسيا تحت 23 عاماً

السعودية وقطر

تقام المباراة في 12:15 ظهراً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 5

إيران وكوريا الجنوبية

تقام المباراة في 12:15 ظهراً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 8

سوريا واليابان

تقام المباراة في 3:15 عصراً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 5

الصين وأوزباكستان

تقام المباراة في 3:15 عصراً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 8