شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين الثلاثة لتدعيم هجوم الأهلي في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هوالمطلوب الأول لدى رينيه فايلر لتدعيم خط هجوم الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أن هناك صعوبة كبيرة في التعاقد معه حتى الأن بسبب مغالاة ناديه في طلباته للاستغناء عنه حيث طلب النادي الحصول على 4 مليون دولار بالإضافة لمغالاة اللاعب في طلباته المادية الشخصية.

ويعد فراس الشواط مهاجم الصفاقسي التونسي هو المرشح رقم 2 بعد ايليكي في ظل تألق اللاعب مع الفريق التونسي وما قد يساهم في انهاء الصفقة هو رغبة الصفاقسي في الحصول على خدمات جيرالدو على سبيل الإعارة، كما دخل الجامبي علي سوي مهاجم سيسكا البلغاري دائرة المرشحين بعد عرضه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، وحددت إدارة الأهلي مبلغ 2 مليون دولار كحد أقصى لشراء المهاجم الجديد وهو المبلغ الذي ستتكبده الخزينة الحمراء على أن يتم الاستعانة بالمبلغ الذي سيتم تسويق به أحد لاعبي الفريق الأجانب.

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ويزاحم الأهلي في مفاوضات ضم الشواط عددًا من الأندية منها الحزم السعودي والذي أرسل عرضًا رسميًا لشراء الشواط، إلا أن رغبة الصفاقسي في الحصول على خدمات الأنجولي جيرالدو جناح الأهلي والذي ترغب الإدارة الحمراء في إعارته لإفساح المجال أمام التعاقد مه أجنبي جديد، قد يقرب وجهات النظر بين الطرفيين ويحسم وجهة الشواط نحو القلعة الحمراء.

ويعد الأنجولي جيرالدو هو المرشح الأول للرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الشتوى الجاري لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم جديد، خاصة بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر والذي لا يعتمد عليه إلا على فترات متباعدة ومن المقرر أن يكون رحيل اللاعب على سبيل الإعارة، في الوقت الذي سيكون هناك اتجاهاً لاستمراره حال تلقي المغربي وليد أزارو عرضاً جيداً للرحيل خاصة بعد خروجه هو الأخر من حسابات فايلر.