شكرا لقرائتكم خبر عن الوليلى والشوربجى يتأهلان لدور الـ16 ببطولة جى بى مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائي المصري، رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش ومحمد الشوربجي المصنف الثاني للرجال، إلى دور الـ 16 ببطولة جي بي مورجان، المقامة حاليا في مدينة نيويورك الامريكية، والتي تستمر حتى 17 يناير الجاري، ليلحقوا بكل من، كريم عبد الجواد ويثرب عادل، ونوران جوهر وهانيا الحمامي، وجاءت نتائج المصريين في دور ال 32 كالتالي:

فوز رنيم الوليلي على منافستها كولين أومارد بنتيجة 3/0، في مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-1, 11-2 .

فوز محمد الشوربجي على منافسه ريان كوسيكلي بتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-6, 11-5 .

خسارة روان العربي أمام المصنفة العالمية الخامسة الفرنسية كاميل سيرم بمتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 3-11, 11-6, 9-11, 11-7.

خسارة زاهد سالم أمام منافسه جريجور مارش بنتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 72 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 8-11, 11-9, 8-11, 11-6 .

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وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.