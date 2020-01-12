شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستدرج المصرى فى سهرة أفريقية لحسم التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج فريق بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة، في مواجهة مصرية بصبغة أفريقية يدخلها الفريق السماوى بحثا عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة فيما يسعى الفريق البورسعيدى لتصحيح الاوضاع بعد الخسارة من بيراميدز فى الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف، ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابي مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما “مساعد حكم أول”، وحبيب عمر سانو “مساعد حكم ثان”، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو ، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائري كريا سمير بمهام مراقب الحكام.

ويعيش الفريقين واحدة من أصعب فتراتهم على الصعيد المحلى بعدما تراجعت نتائجهم فى الدوري بشكل لافت للنظر ، المصري خاض 11 مباراة هذا الموسم فاز في أربعة مباريات وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر أربعة مباريات كان آخرها التعادل مع الإنتاج الحربى بهدل لكل فريق ليحتل الفريق البورسعيدى المركز العاشر برصيد 15 نقطة ، أما بيراميدز خاض 12 مباراة فاز في خمسة لقاءات، وتعادل فى 4 مواجهات وخسر ثلاثة مباريات ليتراجع للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.

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الأداء المتميز الذي يقدمه المصرى وبيراميدز فى منافسات بطولة الكونفدرالية هذا الموسم أذهل الكثيرون لان الثنائى المصرى لايكتفى بالفوز وإنما يحطم الأرقام القياسية ويسطر تاريخاً جديداً للفرق المصرية فى المشاركات الافريقية ، ففى الظهور الاول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخا جديدا بالكونفيدرالية الأفريقية حيث اقترب من التأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى وكان مشواره صعب للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من ثلاثة انتصارات على التوالى فى دور المجموعات.

وعلى نفس الوتيرة يعد الفريق البورسعيدي أول فريق مصرى يحقق الفوز فى 6 مباريات متتالية بالبطولة منذ انطلاقها عام 2004 ليسطر تاريخاً مميزاً ويقترب من التأهل للدور التالى للبطولة

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات الافريقية بعد الخسارة من بيراميدز فى الجولة الماضية لمصالحة جماهيرهم والاقتراب من التأهل للدور التالى بالبطولة ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام بيراميدز مكون من : " أحمد مسعود ، أمامه الرباعى حسن على وإسلام أبو سليمة ومحمود حمد ومحمد كمال عبد الواحد فى الخط الخلفى، وإيزى إيميكا وإسلام عطية وسعيدو صنبورى وأحمد ياسر وفى الهجوم مفتاح طقطق وأوستن أموتو".

فى المقابل طالب الكرواتي انتي تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بحسم التأهل للدور التالى ومواصلة قطار الارقام القياسية بالحفاظ على سجلهم خالى من الهزائم فى هذه النسخة ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المصرى مكون من :"المهدي سليمان - محمد حمدي - عمر جابر- علي جبر - أحمد أيمن منصور -إبراهيم حسن- عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا -جون أنطوي".